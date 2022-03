Samsung Galaxy S22: i drop test deludono, correte a comprare una pellicola protettiva!

Dopo aver scoperto lo "scandalo" del limitatore di performance sui Samsung Galaxy S22, prontamente risolto con un aggiornamento pubblicato dal colosso coreano, vediamo oggi un interessante drop test di Samsung Galaxy S22, volto a verificare quanto sia fragile la nuova gamma di smartphone flagship di Samsung.

Già dai primi drop test di Samsung Galaxy S22 Ultra, girati dall'agenzia AllState Protection Plans, era emerso che lo schermo dei nuovi device Samsung è piuttosto fragile, specie negli angoli curvi, i più soggetti a incrinarsi o a rompersi in caso di caduta. Ciò tuttavia non riduce eccessivamente la resistenza di Samsung Galaxy S22 Ultra, che negli stress test si è rivelato anzi essere un smartphone piuttosto solido.

Le cose, però, potrebbero essere diverse per il modello base della lineup flagship di Samsung per il 2022: infatti, Samsung Galaxy S22 ha uno schermo piatto, il che significa che lo schermo del device dovrebbe essere più resistente rispetto a quello del modello Ultra, mancando dei fragili angoli ricurvi. Proprio per verificare che questa ipotesi sia corretta, lo youtuber PBKReviews ha realizzato un drop test dello smartphone, che potete vedere nel video in cima a questa notizia.

Stando a quanto emerge dal video, le supposizioni erano sbagliate: il vetro protettivo di Samsung Galaxy S22 "standard", un Gorilla Glass Victus+, è infatti soggetto a crepe e fratture anche cadendo da altezze ridotte: secondo PBKReviews, infatti, basterebbe una caduta dello smartphone dall'altezza di poco più di un metro per causare degli ingenti danni allo schermo.

Il problema si riduce se il telefono cade di lato, impattando con il suolo tramite il corpo metallico, che sembra assorbire buona parte degli urti. Se però lo smartphone tocca il terreno con il vetro anteriore o con quello posteriore di copertura non c'è nulla da fare: nella maggior parte dei casi delle crepe, talvolta anche vistose, si formeranno.

Proprio per questo motivo, PBKReviews consiglia a tutti gli utenti Samsung di comprare una pellicola protettiva per lo schermo del proprio smartphone, che potrebbe fare la differenza in caso di caduta del device. Ovviamente, qualora il vostro smartphone si rompa cadendo a terra potete sempre farlo riparare da Samsung, con un costo negli Stati Uniti pari a 199 Dollari per il modello base, a 229 Dollari per il modello Plus e a ben 289 Dollari per Samsung Galaxy S22 Ultra.