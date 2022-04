Samsung Galaxy S22, dimezzato il prezzo in Corea: colpa del limitatore di performance

Continua la controversia sul limitatore di prestazioni di Samsung Galaxy S22, che sembra stare causando enormi danni economici e di immagine per Samsung, rallentando le vendite e facendo colare a picco i prezzi dei suoi smartphone flagship del 2022.

Nonostante le scuse pubbliche del CEO di Samsung e l'uscita di un aggiornamento che rimuove il limitatore di performance dai Galaxy S22, infatti, il pubblico non sembra essere intenzionato all'acquisto di nuovi smartphone top di gamma dell'azienda di Suwon.

Per questo, come vi abbiamo già riportato nelle scorse settimane, molti rivenditori hanno abbassato il prezzo dei Galaxy S22, cercando di mettere una toppa sul limitatore di performance (o GOS) con delle offerte esclusive e dei prezzi accattivanti. La situazione sarebbe particolarmente grave in Corea del Sud, la patria di Samsung, dove a pochi giorni dal lancio lancio i Galaxy S22 avevano fatto registrate vendite incredibili, con milioni di unità piazzate nel giro di meno di una settimana.

Oggi, invece, alcuni rivenditori hanno dovuto dimezzare il prezzo dei Galaxy S22 per riuscire a vendere più unità dello smartphone, secondo quanto riporta Reuters. Addirittura, alcuni analisti del Paese asiatico hanno spiegato che "la questione [del limitatore di performance] darà inevitabilmente un duro colpo alla credibilità di Samsung", prospettando un futuro tutt'altro che roseo per il colosso di Suwon, almeno in patria.

Il problema maggiore, a quanto pare, è che dopo la rimozione del limitatore i Galaxy S22 hanno iniziato a surriscaldarsi: in effetti, Samsung aveva introdotto GOS proprio per evitare problemi di questo tipo, dal momento che i suoi nuovi smartphone hanno un design che riduce al minimo la dissipazione del calore sviluppato dal chipset e un software che non tiene sempre sotto controllo le temperature della CPU.

Parte del problema dipenderebbe anche dal fatto che il chip Snapdragon 8 Gen 1 tenda a surriscaldarsi a causa dell'architettura realizzata da Qualcomm, il che toglierebbe parte della "colpa" da Samsung. L'azienda coreana, tuttavia, sembra ormai avere le mani legate: le scelte possibili, infatti, sono quella di lasciare che i Galaxy S22 si surriscaldino durante sessioni di utilizzo particolarmente intense oppure quella di reintrodurre il limitatore di performance, scontentando buona parte dei propri fan.