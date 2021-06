Samsung Galaxy S22, enorme fuga di informazioni: ecco tutti i display

Dopo aver appreso del cambio di direzione in termini di scelta dei materiali per l'S22, torniamo a parlare dei prossimi top di gamma di casa Samsung per via di una clamorosa ondata di rumor sui display della nuova generazione.

Come da tradizione, i nuovi Samsung Galaxy S22 dovrebbero arrivare all'inizio del prossimo anno ma nell'attesa ovviamente le indiscrezioni sulla scheda tecnica iniziano a rincorrersi già da diverso tempo.

Oggi apprendiamo finalmente quelle che potrebbero essere, secondo la fonte, le dimensioni e le tipologie di display che adotteranno i nuovi flagship per il 2022:

Samsung Galaxy S22 - LTPS da 6,06 pollici;

Samsung Galaxy S22 Plus - LTPS da 6,55 pollici;

Samsung Galaxy S22 Ultra - LTPO da 6,81 pollici.

Come si evince, il modello Ultra dovrebbe essere dunque l'unico a sfoggiare un pannello LTPO, otre a rappresentare, qualora i rumor precedenti si rivelassero corretti, l'unica opzione con materiali premium.

Questo ulteriore tassello sembra andare a comporre un quadro piuttosto chiaro della strada che il colosso sudcoreano potrebbe voler intraprendere, andando ad aumentare da un lato il divario fra la proposta più elevata e quelle più essenziali, probabilmente in un'ottica di riduzione del prezzo di accesso alla nuova generazione da parte degli utenti che, a questo punto, potrebbero spendere meno e riuscire a ottenere comunque componentistica da top di gamma con qualche leggero compromesso.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul Galaxy S22, vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di raccontare la nostra esperienza con l'attuale top di gamma nella recensione completa del Galaxy S21.