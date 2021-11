Samsung Galaxy S22: un ex-impiegato Samsung rilascia nuove informazioni sullo smartphone

I nuovi Samsung Galaxy S22 sono entrati in produzione la scorsa settimana, ma i leak sui prossimi flagship coreani sono ancora all'ordine del giorno. In particolare, oggi è un ex-dipendente di Samsung a parlare del design dei dispositivi, fornendo alcune importanti conferme e delle nuove informazioni sulla linea S22.

L'ex-impiegato del colosso coreano, che si fa chiamare online Super Roader, ha detto che il design del Galaxy S22 e dell'S22+ sarà diverso da quello dell'S22 Ultra: questa informazione non è di certo nuova, poiché sappiamo che il Galaxy S22 Ultra erediterà alcune feature dei Galaxy Note, che non saranno presenti nel resto degli S22 e che giustificano un form factor diverso dagli altri due smartphone.

Accanto alle differenze strutturali, però, anche la fotocamera dell'S22 e dell'S22+ avrà una disposizione diversa: in particolare, il design drop-like a P dell'S22 Ultra, molto criticato dagli utenti, non sarà ripetuto sugli altri smartphone della linea, anche se non è chiaro cosa verrà implementato al suo posto, anche perché la fotocamera dei tre device dovrebbe essere praticamente la stessa.

Il leak indica anche che lo schermo dei device sarà più corto e più largo rispetto alla linea S21: questa informazione non era finora stata riportata da alcun leaker, mentre Super Roader conferma anche che il display dei dispositivi sarà un semplice Full HD con refresh rate di 120 Hz.

Infine, sempre relativamente allo schermo, l'S22 e l'S22+ avranno un display quasi del tutto piatto, anche se sarà mantenuta una leggera curvatura agli angoli: se questa notizia fosse verificata, il precedente leak secondo cui "Samsung Galaxy S22 sarà come iPhone 13" verrebbe praticamente smontato e sarebbe da considerare inaffidabile. Le indiscrezioni fatte trapelare da Super Roader sono sicuramente interessanti, ma vi invitiamo a prenderle con la dovuta attenzione: il leaker, infatti, non ha ancora fornito prove dei suoi precedenti legami con Samsung.