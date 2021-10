Samsung Galaxy S22: niente fast charging per il nuovo top di gamma coreano?

I leak sul nuovo smartphone di Samsung, il Galaxy S22, si stanno facendo sempre più intensi in vista del suo annuncio, anche se Samsung ha posticipato il lancio del Galaxy S22 al 2022. Negli scorsi giorni sono trapelati online i dettagli tecnici e il design del dispositivo, e ora sembra essere la volta della batteria del nuovo smartphone coreano.

Quello della ricarica dei nuovi device Samsung sembra essere un tema piuttosto spinoso, specie perché già qualche settimana fa un leak aveva mostrato che il Galaxy S22 avrà una batteria più piccola dell'S21. Una certificazione cinese emersa online, inoltre, ha stabilito che i nuovi smartphone coreani non supporteranno lo standard fast charging a 45 W, fermandosi al massimo a 25 W: si tratta di un importante passo indietro rispetto ai rumor delle scorse settimane, che erano certi che Samsung avrebbe implementato il fast charging a 45 W almeno sull'S22 Ultra.

Nella certificazione cinese dei nuovi smartphone non è tuttavia presente l'S22 Ultra con chipset Exynos 2200 e GPU AMD custom-made, che potrebbe dunque essere l'unico dispositivo del colosso coreano a presentare il fast charging, anche se tale speranza è ormai piuttosto labile. Stando a quanto riportato dai documenti emersi online, tutti i dispositivi useranno l'adattatore EP-TA800-25W, che non viene rinnovato dal 2019, ovvero da quando è stato introdotto con il Samsung Galaxy Note 10.

La scelta di Samsung è di difficile comprensione: l'azienda coreana, infatti, rischia di di perdere fette di mercato in favore della concorrenza, i cui telefoni hanno una batteria più capiente e una velocità di ricarica più elevata. In particolare, la decisione di Samsung di non prevedere la ricarica a 45 W risulta anacronistica a confronto con i device top di gamma di altri produttori, che arrivano ad un fast charging a 125 W.