Samsung Galaxy S22 FE è stato cancellato: nuovo report lo conferma

Lo scorso aprile, un leak aveva stabilito che il Samsung Galaxy S22 FE era stato cancellato a diversi mesi dall'uscita, complice forse lo scarso successo commerciale dell'S21 FE. Oggi, invece, diverse altre fonti hanno confermato la cancellazione del Galaxy S22 FE, che dunque sembra essere sempre più probabile.

Secondo quanto riporta Sammobile, infatti, il nuovo smartphone della linea FE non sarebbe mai entrato in sviluppo presso Samsung: ciò spiegherebbe l'assenza di riferimenti al device, che dovrebbe avere codename SM-9XX, in tutti i documenti e i database dell'azienda, nonché tra le informazioni riportate dalle fonti interne alla compagnia del portale specializzato proprio in dispositivi Samsung.

La mancanza di informazioni sul Galaxy S22 FE potrebbe dunque essere dovuta a due ragioni: la prima è che esso potrebbe essere ancora in una fase estremamente precoce della lavorazione; la seconda è che lo smartphone potrebbe essere stato cancellato (o non essere mai stato previsto in primo luogo), dunque la mancanza di informazioni a riguardo dipenderebbero dal fatto che esso semplicemente non esisterebbe.

Per la verità, a fine marzo erano emerse alcune specifiche del Galaxy S22 FE, anche se a riportarle è stato un insider senza uno storico di previsioni corrette all'attivo. Inoltre, se i lavori sul device fossero ancora in una fase puramente concettuale o di sviluppo precoce, l'uscita del Galaxy S22 FE a settembre sarebbe chiaramente in discussione, così come lo sarebbe anche quella in un periodo compreso tra dicembre e gennaio, come è accaduto ad inizio 2022 con il Galaxy S21 FE.

In tal caso, però, c'è da ricordare che la tardiva release del Galaxy S21 FE a gennaio è stata un'eccezione dovuta alla crisi dei semiconduttori, che probabilmente non diventerà la regola per Samsung: l'S21 FE, infatti, è stato messo sul mercato a solo un mese di distanza dai Galaxy S22, che ne hanno cannibalizzato le vendite, rendendolo decisamente poco appetibile per il pubblico.