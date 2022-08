Samsung Galaxy S22, la fotocamera migliora ancora: valanga di nuove funzioni in arrivo

La beta pubblica di Android 13 per Samsung Galaxy S22 è stata lanciata solo a inizio agosto, ma pare che il colosso di Suwon sia già al lavoro su un nuovo, corposo aggiornamento per i suoi smartphone top di gamma, il quale si concentrerà soprattutto sulle loro fotocamere.

Con un post in coreano sul suo blog aziendale, infatti, Samsung ha annunciato che il prossimo aggiornamento software per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra porterà con sé un gran numero di miglioramenti alle fotocamere dei tre smartphone. In particolare, l'azienda coreana ha spiegato che migliorerà la lettura e la scansione dei codici QR e aggiungerà nuove opzioni per i timelapse e l'astrofotografia.

Infatti, il colosso di Suwon aggiungerà alle fotocamere dei suoi smartphone la possibilità di girare video hyperlapse con il teleobiettivo: l'opzione hyperlapse è infatti disponibile al momento solo per le fotocamere principali e ultra-grandangolari dei Galaxy S22, ma presto sarà resa disponibile anche per il teleobiettivo dei tre device. Ciò significa che potrete girare i vostri timelapse anche con il teleobiettivo dello smartphone, per esempio per riprendere dettagli in movimento.

Samsung poi ha confermato lo sviluppo della modalità Astro Hyperlapse, pensata per gli amanti dell'astrofotografia, che permetterà di scattare foto e girare video ancora più artistici inquadrando il cielo notturno.

Infine, l'azienda ha spiegato che migliorerà le performance dell'IA nell'"aggiustamento" delle fotografie, specie nell'area HDR e nella riproduzione dei colori. Il miglioramento dell'IA riguarderà sia le fotografie che i video, nonché la modalità notturna dello smartphone. Anche la stabilizzazione degli scatti dovrebbe ricevere alcuni aggiornamenti.

Al contempo, poi, l'app Expert RAW di Samsung è diventata oggi compatibile con Samsung Galaxy Z Fold 4, permettendo ai possessori del foldable coreano di improvvisarsi fotografi e di ottenere scatti di alta qualità dalle ottime fotocamere integrate nello smartphone. Inoltre, la nuova versione dell'app (la release 2.0.00.3) è stata anche ottimizzata per migliorare le immagini scattate in condizioni di bassa illuminazione su tutti i dispositivi compatibili.