Samsung Galaxy S22 e Galaxy Watch5 Pro da 45mm in offerta su Amazon

Inizia una nuova settimana di sconti, e dopo aver segnalato il Black Friday di Euronics, che è partito col nuovo volantino attivo da oggi, ci spostiamo da Amazon che in questo lunedì di Novembre sconta il Samsung Galaxy S22 ed il Galaxy Watch5 Pro nella versione da 45mm.

Di seguito, nello specifico, la lista degli sconti:

Samsung Galaxy S22 5G , Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom White 2022 [Versione Italiana]: 607 Euro (879 Euro)

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Gray Titanium [Versione Italiana]: 341,98 Euro (499 Euro)

Samsung Galaxy Watch5 Pro Bluetooth 45 mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Benessere, Fitness Tracker, Batteria a lunga durata, Black Titanium [Versione Italiana]: 341,98 Euro (499 Euro)

Per quanto riguarda il Galaxy S22 5G, la consegna è garantita a stretto giro di orologio, già domani 8 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 50,59 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Passando al Galaxy Watch5 Pro, invece, anche in questo caso la consegna è garantita per domani ma non è disponibile il pagamento rateale di Amazon.