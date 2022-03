Samsung Galaxy S22 e l''inganno' della ricarica: quanto sono veloci i 45W?

Se ieri abbiamo parlato dei Samsung Galaxy S22 in seguito al rilascio dell’update che rimuove il limitatore delle prestazioni, ancora atteso in Italia e disponibile momentaneamente solo in Corea del Sud, oggi ritorniamo sulla medesima gamma di smartphone per una analisi della ricarica rapida: è necessario il nuovo caricabatterie?

I test condotti da Android Authority ci illustrano chiaramente la vera potenza del Fast Charging 2.0 di Samsung con ricarica a 45W per i modelli Samsung Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra. Rispetto ai 25W della generazione precedente si tratta di un aumento interessante, ma la differenza nei tempi di ricarica è altrettanto sostanziale?

L’analisi in questione ha usato vari caricabatterie USB con Power Delivery PPS, anche quelli di terze parti, e sembrerebbero funzionare senza problemi ma senza promettere velocità nettamente superiori alla generazione precedente a 25W. Osservando nel dettaglio la velocità di ricarica completa è evidente che v’è una differenza di mezz’ora rispetto ad altri standard come Qualcomm Quick Charge e Samsung Adaptive Fast Charge, ma che il passaggio dai 25 ai 45 watt non denota una differenza altrettanto sostanziale. La prima tecnologia garantisce una ricarica 0-100% in 69 minuti, mentre la seconda richiederebbe 62 minuti.

Questo piccolo distacco sarebbe dovuto dal mantenimento della velocità di picco ottenibile grazie ai 45W solamente per un minuto, mentre la maggior parte del ciclo di ricarica si fermerebbe a 30W. In altre parole, se avete un altro caricabatterie da 25W, magari da uno smartphone Samsung precedente, non avrà senso acquistare il nuovo caricabatterie da 45W a parte dal sito ufficiale del colosso sudcoreano in quanto la differenza è solamente di 5-7 minuti circa.

