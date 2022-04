Samsung Galaxy S22, inizia il rollout della patch di maggio: presto anche in Italia

A meno di una settimana dalla release del nuovo update software di Samsung Galaxy S22, Samsung ha iniziato nelle scorse ore il rilascio della patch di sicurezza di maggio 2022 per i suoi smartphone di nuova generazione. L'azienda di Suwon sembra dunque aver anticipato tutta la concorrenza, Google compresa, nel rilascio della patch mensile.

L'aggiornamento, che comprende una serie di fix di sicurezza per Android 12 e di miglioramenti per la skin One UI, è attualmente in fase di rollout per i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra nel mercato indiano. Se la prima fase del rilasciato dovesse andare a buon fine, la patch dovrebbe arrivare senza alcun cambiamento anche ai telefoni europei del colosso di Suwon.

Al momento, comunque, l'aggiornamento è disponibile solo per i Galaxy S22 con processore Snapdragon 8 Gen1, mentre pare che ci sarà da attendere ancora qualche giorno per la release della patch anche per i dispositivi con chipset Exynos. L'update porta il firmware dello smartphone alla versione S90xEXXS2AVDD ed ha un peso di 629,19 MB.

Poiché l'aggiornamento è una "semplice" patch di sicurezza, non dobbiamo aspettarci che esso porti con sé alcuna nuova feature, ma più che altro che comprenda decine di fix di sicurezza diversi, sia a livello di smartphone che di sistema operativo. Questi ultimi, inoltre, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni sia su tutti gli smartphone Samsung aggiornati ad Android 12 che sui principali device della concorrenza.

L'aggiornamento viene scaricato e installato in automatico quando possibile, ma se volete ottenere la patch il prima possibile potete "forzare" l'update nella sezione "aggiornamento software" delle impostazioni del telefono. Vi ricordiamo comunque che al momento la patch non è ancora disponibile in Europa, ma il suo rilascio potrebbe avvenire nel giro di poche ore o di qualche giorni al massimo. Intanto, comunque, vi consigliamo anche di dare un'occhiata all'ultimo aggiornamento dell'app Samsung Expert RAW per la fotocamera dei vostri Samsung Galaxy S22.