Samsung Galaxy S22 ed iPhone 12 Mini in offerta su Amazon oggi 5 Maggio 2022

A poche ore dallo sconto sulle Galaxy Buds Live di Unieuro, di cui abbiamo parlato su queste pagine, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone une serie di offerte molto interessanti su due smartphone: si tratta di iPhone 12 Mini e Galaxy S22 5G, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Apple iPhone 12 mini (64GB) - Viola: 603,96 Euro (719 Euro)

- Viola: 603,96 Euro (719 Euro) Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 799 Euro (879 Euro)

La consegna a casa di iPhone 12 Mini da 64 gigabyte è garantita a stretto giro di orologio, già lunedì 9 Maggio 2022 per coloro che effettuano l’ordine oggi. Viene anche proposto il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 50,33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, ed ovviamente tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere opzioni ed accessori extra come AppleCare+, AirPods Pro e simili.

Discorso diverso per il Samsung Galaxy S22 5G, che attualmente viene indicato come non disponibile ma effettuando l’ordine è possibile bloccare questo prezzo molto vantaggioso per riceverlo a casa non appena torna in stock. Disponibile anche il pagamento in 12 rate mensili Amazon a 66,59 Euro a tasso zero ed interessi zero.