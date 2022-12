Samsung Galaxy S22 ed iPhone 13 in offerta su eBay per Natale

eBay in giornata odierna propone due sconti molto interessanti: protagonisti sono il Samsung Galaxy S22 ed iPhone 13, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino. La consegna purtroppo non è garantita in tempo per il 24 Dicembre 2022, però.

Di seguito gli sconti:

iPhone 13 da 128Gb : 779,90 Euro

: 779,90 Euro Samsung Galaxy S22 5G 8/128Gb: 599,90 Euro

In entrambi i casi la vendita è effettuata direttamente da due rivenditori premium, con il 100% di feedback positivi.

La consegna è garantita tra il 27 e 28 Dicembre 2022, quindi non in tempo per Natale. Si tratta però di due offerte molto interessanti che arrivano proprio nel periodo delle festività. Nessuna informazione sulla data di scadenza, e consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.