Il Samsung Galaxy S22 sarà lanciato anche nel Metaverso: NFT in arrivo?

L'imminente Samsung Galaxy S22, che sarà presentato nella giornata di domani nel corso dell'evento Unpacked 2022 di Febbraio, sarà lanciato anche nel Metaverso. Il colosso coreano, sulla scia di quanto fatto da altri marchi, sta abbracciando a tutti gli effetti il nuovo Metaverso, e domani svelerà gli smartphone su Decentraland.

Come riportato dal blog SamMobile, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Samsung, la società coreana utilizzerà il suo metaverso di Decentraland per la presentazione del Galaxy S22. Gli utenti. Gli utenti, per partecipare, potranno anche collegare il loro wallet di criptovalute, ma non è obbligatorio.

Non è da escludere però che coloro che effettueranno il collegamento avranno accesso a qualche chicca esclusiva.

Al via dell'evento Unpacked 2022, gli utenti potranno navigare in Decentraland con tastiera e mouse per sfogliare le ultime offerte di Samsung. Sarà anche possibile creare degli avatar personalizzati da utilizzare nel metaverso.

SamMobile, che ha avuto modo di girare all'interno del mondo virtuale di Decentraland, spiega che al momento è ancora piuttosto disabitato, ma la situazione potrebbe cambiare domani non appena prenderà il via l'evento. Non è da escludere che Samsung abbia in serbo qualcosa sotto forma di NFT.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche riportato la notizia che i Foo Fighters terranno un concerto sul Metaverso.