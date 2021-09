Samsung Galaxy S22, lancio a dicembre senza fotocamera sotto al display?

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 continuano a essere nella bocca dei tipster interessati al mondo dei dispositivi mobili e del colosso sudcoreano. Dopo avere trattato i recenti chiarimenti sul chipset in arrivo nei modelli europei, ora è il momento di parlare della data di lancio e della possibile mancanza della tecnologia UPC.

Partiamo proprio da quest’ultima: stando a quanto dichiarato dall’informatore lanzuk tramite il suo blog Naver, la nuova serie di punta Samsung Galaxy S22 dovrebbe evitare in toto la Under Panel Camera, ovvero la fotocamera sotto al display. Essa ha debuttato sul foldable Samsung Galaxy Z Fold3, mostrando però i consueti problemi della nuova tecnologia già visti anche all’esordio su ZTE Axon 20 5G. Proprio per questa ragione i tecnici di casa Samsung avrebbero deciso di adottare la consueta soluzione del notch punch-hole mentre si continua a lavorare sull’UPC.

Per quanto riguarda la data di lancio, invece, ci sono novità interessanti: nella giornata odierna avevamo infatti parlato di una possibile presentazione di Galaxy S22 e Galaxy Tab S8 in un unico evento nel gennaio 2022. Queste nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, però, affermerebbero che Samsung potrebbe lanciare i prossimi smartphone ammiraglia anche intorno a dicembre 2021.

Si tratterebbe di una mossa alquanto saggia, non solo per concedere magari un acquisto a prezzi allettanti grazie a pre-ordini e sconti natalizi, ma anche perché così si allargherebbe il portfolio di prodotti nell’anno corrente, potenzialmente stabilendo un nuovo standard per il 2022 con il lancio di più dispositivi rispetto alla tradizione. Come in tutte queste occasioni, però, consigliamo di valutare queste indiscrezioni cum grano salis.

Sempre in merito a Samsung, l’azienda non ha rinnovato il trademark Galaxy Note, lasciando pensare a un abbandono della serie per lavorare sugli smartphone pieghevoli.