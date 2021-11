Samsung Galaxy S22, nuovo leak svela la data di lancio dei nuovi smartphone

Il nuovo Samsung Galaxy S22 continua a destare la curiosità degli appassionati. In attesa della sua presentazione ufficiale, alla quale ormai mancano davvero pochi mesi, scopriamo ogni giorno nuovi dettagli. Oggi, in particolare, emergono interessanti informazioni sulle date di lancio.

Solo di recente abbiamo scoperto le ultime foto dal vivo di Galazy S22 Ultra, che hanno rivelato non solo il supporto alla S Pen ma anche la presenza di un alloggio per riporla all'interno della scocca dello smartphone, in pieno stile Samsung Galaxy Note. Del resto, ormai, la tanto chiacchierata eliminazione della gamma Note aveva lasciato spazio a insistenti supposizioni in merito all'adozione delle sue peculiari funzionalità sui modelli premium della famiglia S.

Ora, dopo aver scoperto un dettaglio tanto cruciale per la lineup di Samsung, è giunto il momento di dare un'occhiata alle ultime rivelazioni di Jon Prosser, uno dei tipster più affidabili sulla piazza. Secondo quanto pubblicato dallo youtuber su Twitter, i nuovi device arriveranno sul mercato a febbraio. Per l'esattezza, i preorder dei nuovi Samsung Galaxy S22 partiranno il giorno 8 febbraio 2022, mentre il lancio ufficiale sarebbe fissato per il 18 febbraio 2022.

Nelle ultime ore ci siamo occupati anche dei leak su fotocamera e schermo di Galaxy S22 ma anche su questo fronte potrebbero esserci interessanti novità. A quanto pare, infatti, il modello Ultra dovrebbe essere equipaggiato con un display LTPO dotato di frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, naturalmente variabile. Come riporta la fonte, però, il personalissimo Refresh Rate di questo modello gli consentirà di scendere sino a 10 Hz in modalità adattiva, per esempio nella consultazione di lunghi testi. Sui modelli standard e Plus, invece, la frequenza minima sarà di 48 Hz.

