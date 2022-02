Samsung Galaxy S22, nuovo leak svela un top di gamma estremamente compatto

In attesa di scoprire se prima o poi arriverà il momento per l'atteso ritorno degli smartphone compatti di Asus e Sony, arrivano nuovi rumor sul Galaxy S22, sempre più vicino al rilascio.

Non a caso parliamo di smartphone compatti, poiché l'ultima ondata di leak mette sotto la lente d'ingrandimento proprio le dimensioni e il peso del dispositivo in versione standard. Nello specifico, come proposto da PhoneArena, potrebbe tornare utile mettere a confronto questo dispositivo con altre precedenti versioni della gamma S.

I rumor parlano di un S22 da 167 grammi per 146 x 70,6 x 7,6 mm, con un display da 6,06 pollici. Nonostante la generosa diagonale, molto vicina ai 6,2 pollici del Galaxy S21, tuttavia, questo smartphone sembra essere molto più vicino agli smartphone di qualche anno addietro in termini di dimensioni e maneggevolezza.

Infatti, il Galaxy S21 racchiudeva il display in una scocca da 171 grammi per 151,7 x 71,2 x 7,2 mm. Per rendere meglio l'idea, il Galaxy S7, noto per essere stato un flagship particolarmente maneggevole, pesava appena 152 grammi, per 142,4 x 69,6 x 7,9 mm. Appare, dunque, chiaro come il nuovo S22 potrebbe essere spaventosamente più vicino a un flagship di diverse generazioni fa in termini di dimensioni, rispetto alla famiglia del 2021, con uno spessore ulteriormente ridotto e una complessiva ottimizzazione dello screen-to-body ratio.

Non solo la maneggevolezza tra i rumor che hanno raggiunto il Galaxy S22 negli ultimi giorni. Infatti, per chi se lo fosse perso, si parla di un lancio della serie S22 anche nel Metaverso, con i nuovi smartphone di Samsung al centro di una collezione di NFT.