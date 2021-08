Samsung Galaxy S22: mega leak svela dettagli su display, fotocamere e batteria

Dopo avere parlato del possibile chipset in dotazione a Samsung Galaxy S22, lo smartphone ammiraglia del colosso sudcoreano torna al centro delle indiscrezioni di mercato grazie a due rinomati tipster, i quali hanno diffuso dettagli riguardanti display, ottiche e batteria in dotazione. Vediamo tutti i dati nel dettaglio.

Stando a quanto pubblicato in rete da Ice Universe e FrontTron, rispettivamente sul social network cinese Weibo e su Twitter, Samsung Galaxy S22 giungerà sul mercato in tre varianti: la versione vanilla avrà un pannello LTPO AMOLED da 6,01 pollici, Galaxy S22+ un pannello LTPO AMOLED da 6,55 pollici e Galaxy S22 Ultra uno schermo da 6,81 pollici. Nel caso delle due varianti meno potenti si parla di dimensioni inferiori rispetto alla gamma S21, probabilmente per rendere la variante Ultra la più “abbondante” del trio S. Per tutti gli smartphone si parla comunque del supporto al refresh rate dinamico fino a 120 Hz, mentre la risoluzione sarà FHD+ su S22 e S22+, contro il QHD+ per S22 Ultra.

Lato fotocamera sembrerebbero esserci novità importanti, che comunque confermano le precedenti voci diffuse sempre dai leakster del settore. Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ avranno in comune un nuovo sensore principale da 50MP 1/1,55”, assieme al teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 3x e alla fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP. Galaxy S22 Ultra, invece, dovrebbe presentare tre sensori ausiliari da 12 MP, uno con zoom ottico 3x, uno con zoom ottico 10x e uno ultra-grandangolare, che accompagneranno la lente principale da 108 MP. Non si vedrà dunque il debutto della fotocamera da 200 MP rumoreggiata negli scorsi mesi.

Per quanto concerne la batteria, invece, si vocifera la dotazione di una batteria da 3.800 mAh per Galaxy S22, una cella da 4.000 mAh per S22+ e una da 5.000 mAh per S22 Ultra. A compensare alla natura ridotta delle celle dovrebbe essere la velocità di ricarica, ma al momento mancano dettagli in merito. Per ora consigliamo comunque di prendere tutte queste informazioni con le pinze.

Intanto Samsung ha confermato la dotazione del display con tecnologia Eco² OLED su Galaxy Z Fold3, l’ultimo pieghevole ammiraglia lanciato sul mercato.