Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon a meno di 600 Euro

A 24 ore dal Galaxy Unpacked di Febbraio 2023, che sarà teatro della presentazione del nuovo Galaxy S23, Samsung propone quest'oggi un super sconto sul Galaxy S22 da 128 gigabyte, che può essere acquistato a meno di 600 Euro godendo di una doppia offerta.

Il dispositivo, nella variante con scocca Gold e 128 gigabyte di memoria interna è disponibile a 567,15 Euro, in calo dal prezzo di listino ma anche dal 597 Euro indicati nella scheda. Come si può vedere attraverso lo screenshot presente in calce, infatti, al momento del check-out è possibile risparmiare altri 29,85 Euro grazie ad una promozione di Amazon valida solo per un periodo di tempo limitato.

La consegna è garantita per domani 1 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, ed allo stato attuale non è presente alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per poterne beneficiare.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, ed il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche o di ottenere l'assistenza del colosso degli e-commerce in caso di problemi o dubbi.