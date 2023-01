Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon a pochi giorni dal Galaxy S23

Quando mancano davvero pochi giorni alla presentazione ufficiale del Galaxy S23, in programma il 1 Febbraio 2023 nel corso dell'evento Unpacked dedicato, Amazon propone uno sconto molto interessante sul Galaxy S22 5G nella versione con 256 gigabyte di storage.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 649,99 Euro (779 Euro)

Si tratta del prezzo più basso raggiunto sulla piattaforma dallo stesso prodotto, come certificato anche dai dati di Keepa.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 31 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 46 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero da 54,17 Euro al mese, che può essere scelto direttamente al momento in cui viene inserito nel carrello.

Il bundle in questione include anche il caricatore Samsung, che non è presente nelle confezioni di default.

Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire con noi il Galaxy Unpacked del 1 Febbraio nel corso del quale sarà presentato il successore diretto del Galaxy S22, ma si preannuncia un evento ricco di sorprese.