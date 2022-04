Samsung Galaxy S22, offerta speciale su Unieuro sulla versione da 128Gb

Mentre Mediaworld lancia l'iPhone Week, che fino al 28 Aprile 2022 proporrà un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti legati al mondo iPhone, tra cui anche accessori, Unieuro lancia un'offerta molto interessante sul Samsung Galaxy S22.

Lo smartphone di Samsung, nella versione con 128 gigabyte di storage, può essere acquistato a 799 Euro, il 9% in meno rispetto agli 879 Euro di listino. La catena di distribuzione propone sia la consegna a domicilio che il ritiro in negozio a costo zero, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere lo Smile Service, che garantisce la copertura da danni accidentali per 12 mesi, al prezzo di 119,99 Euro da pagare una tantum.

Lo smartphone in questione non è brandizzato ed è dotato di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 120Hz, 8 gigabyte di RAM, 128 gigabyte di storage ed una batteria da 3700 mAh. Presenti anche quattro fotocamere ed un processore da 4nm che garantisce prestazioni scattanti a fronte di un basso consumo di energia. La batteria da 3700 mAh supporta anche la ricarica Ultra-Rapida 2.0 da 25W.

Dati alla mano, si tratta di un ottimo sconto che permette di risparmiare 80 Euro sul prezzo di listino.