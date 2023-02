Samsung Galaxy S22 in offerta da Unieuro a un buon prezzo, con consegna gratuita

Se ieri abbiamo seguito il lancio del volantino Red Price di San Valentino da Mediaworld, oggi notiamo la disponibilità da Unieuro dello smartphone Samsung Galaxy S22 a un buon prezzo. Vediamo i dettagli della promozione in questione.

Prima di procedere con l’analisi dei costi, ecco le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S22 coinvolto: in questo caso abbiamo 128 GB di archiviazione interna non espandibile e 8 GB di RAM sotto la scocca, accompagnato dal SoC proprietario Exynos 2200 e da una batteria da 3.700 mAh. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate massimo di 120Hz, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore per selfie da 10 MP e tre lenti posteriori con main da 50 megapixel di risoluzione.

Di prassi Unieuro propone questo device a 879 euro online e in negozio ma, grazie alle Offerte Solo Online lanciate ieri, porta il prezzo a 695,00 euro grazie a un taglio del 20%. La consegna a domicilio in questo caso avviene a costo zero e richiede l’attesa di minimo due giorni e massimo cinque giorni. In alternativa, è possibile ritirare lo smartphone gratuitamente presso il negozio Unieuro più vicino.

Sebbene sul mercato sia ormai arrivato il modello successore Samsung Galaxy S23, questo sconto va certamente considerato attentamente se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un prezzo più accessibile.

Sempre da Unieuro ricordiamo che sono iniziati gli Sconti di Carnevale Apple.