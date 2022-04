Samsung Galaxy S22 perdono popolarità: prezzi calano a causa del limitatore di performance

I dati di mercato relativi alla gamma Samsung Galaxy S22 stanno peggiorando, stando a recenti segnalazioni da parte dei media outlet del settore tech: questo calo di popolarità della serie ammiraglia sembrerebbe dovuto al famigerato problema relativo al limitatore di performance, rimosso a inizio marzo con un aggiornamento dedicato.

Le scuse da parte del vicepresidente di Samsung Jong-Hee Han a investitori e consumatori non sembrano essere bastate: secondo quanto segnalato da Korea Times, infatti, sul mercato domestico la controversia del GOS (Game Optimization Service) avrebbe avuto un impatto notevole sulla popolarità dell’intera gamma Galaxy S22.

Gli operatori telefonici mobili in Corea del Sud si sarebbero trovati costretti a modificare l’importo richiesto ai clienti per l’accesso a un dispositivo mobile della serie Galaxy S22 con la SIM inclusa, tanto che ora il modello base sarebbe venduto nei negozi a quasi la metà del prezzo di lancio. Questo importo, per giunta, sarebbe stato deciso da Samsung assieme ai gestori: la conferma di ciò sarebbe arrivata direttamente da un portavoce della azienda sudcoreana che, però, non ha riconosciuto come questo taglio di prezzo sia legato proprio alla controversia del limitatore di prestazioni.

Riteniamo doveroso notare, a questo punto, che il problema in questione avrebbe effettivamente avuto un impatto sulla domanda dell'S22, ma senza portare a un calo nel volume delle vendite. In altri termini, l’intervento deciso dal produttore e dagli operatori nazionali come LG Uplus e KT sarebbe proattivo e pensato per evitare un sostanziale rallentamento della domanda. Si vedrà un calo analogo in Italia? Lo riteniamo difficile, data la differenza nella popolarità della gamma tra i due paesi.

Intanto Samsung ha lanciato un programma di riparazioni “fai da te” con iFixit.