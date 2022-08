Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

I nostri lettori già sanno che su Amazon ci sono le Offerte di Settembre, ma quali sono le promozioni più intriganti ora disponibili sulla piattaforma di e-commerce? Se state cercando uno smartphone nuovo, il Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre potrebbe proprio fare al caso vostro.

Di seguito tutti I dettagli sull’offerta riguardante Samsung Galaxy S22 5G con caricabatterie incluso.

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 779 euro (929 euro)

Il dispositivo mobile in questione, come già fatto presente, è venduto al prezzo più basso registrato su Amazon ed è anche venduto e spedito dal gigante statunitense; pertanto, si tratta di un acquisto estremamente sicuro. La consegna è garantita a costo zero, mentre il pagamento può essere effettuato in 12 rate mensili secondo piano Amazon o a rate con Cofidis, sempre senza interessi. Inoltre, potrete acquistare due anni di estensione della garanzia e protezione su danni accidentali a partire da 126 euro circa.

Le colorazioni disponibili sono molteplici, ma attenzione: esclusivamente i modelli Phantom White e Phantom Black risultano ora disponibili al prezzo sopra riportato. Al contrario, la versione da 128 GB è in vendita a 699 euro, leggermente distante dal minimo storico.

Se preferite un modello di fascia medio-bassa, vi rimandiamo alla offerta Amazon su Samsung Galaxy M32.