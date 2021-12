Samsung Galaxy S22: il prezzo di vendita sarà lo stesso dell'S21?

L'uscita della serie Samsung Galaxy S22 potrebbe essere stata posticipata alla seconda metà di febbraio 2022, ma in attesa dell'annuncio dei nuovi device flagship di Samsung i rumor che li circondano continuano ad aumentare. Le ultime indiscrezioni riguardo il prezzo della serie S22, che secondo dei leak sarà identico a quello dei Galaxy S21.

Samsung starebbe infatti adottando una politica di prezzi volta alla continuità: per esempio, del materiale di marketing trapelato in rete relativo al Samsung Galaxy S21 FE parlava di un "ottimo prezzo" per lo smartphone. Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe costare infatti 650 Euro nella sua versione base, un prezzo pari a quello di vendita del Galaxy S20 FE lo scorso anno.

Il colosso coreano, stando agli ultimi rumor, vorrebbe evitare rincari anche sulla serie S22: per questo, i prezzi potrebbero essere quasi del tutto identici a quelli della serie S21. Secondo un rumor, il prezzo di vendita americano del Galaxy S22 standard sarà di 800 Dollari, lo stesso prezzo dell'S21 lo scorso gennaio. Invece, sul mercato europeo l'S22 dovrebbe avere un costo compreso tra 800 e 850 Euro: lo scorso anno, infatti, l'S21 era venduto in Europa per 850 Euro, un prezzo considerevolmente più elevato rispetto alla controparte americana.

Il tentativo di tenere i prezzi relativamente contenuti, comunque, sembra sposarsi bene con le elevate previsioni di vendita di Samsung per la linea S22: stando ad un report della scorsa settimana, infatti, l'azienda si aspetta di vendere 14 milioni di Galaxy S22, 11 milioni di S22 Ultra e 8 milioni di S22+ solo nel prossimo anno. Rimane tuttavia da capire se le vendite del Galaxy S21 subiranno dei rallentamenti per colpa dell'uscita del Samsung Galaxy S21 FE, che dovrebbe essere lanciato sul mercato poche settimane prima dei nuovi flagship ad un prezzo di circa 100-150 Euro inferiore.