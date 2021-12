Samsung Galaxy S22: le prime immagini dal vivo del device trapelano sul web

Poche ore fa era stata pubblica la pagina di supporto di Samsung Galaxy S22 Ultra sul sito web di Samsung Cina. Ora, a quanto pare, la stessa pagina sarebbe stata caricata sul sito web internazionale del colosso coreano, insieme a quelle di Samsung Galaxy S22 e S22+, che hanno rispettivamente numero di modello SM-S901U e SM-S906U.

GSMArena, infatti, ha scoperto che sul sito di Samsung sono state caricate le pagine di supporto di tutta la linea Galaxy S22, con largo anticipo rispetto al suo rumoreggiato annuncio, che dovrebbe arrivare verso metà febbraio 2022. Ciò potrebbe anche significare che la presentazione degli S22 è stata anticipata a gennaio, nonostante l'uscita del Samsung Galaxy S21 FE.

I modelli apparsi sul sito web di Samsung sono l'SM-S901U, che corrisponde al Galaxy S22 "standard", e l'SM-906U, che invece corrisponde al Galaxy S22+: essi si aggiungo all'SM-S908U, che era comparso ieri e il cui model number indica certamente il Galaxy S22 Ultra, che potrebbe anche chiamarsi Galaxy S22 Note. La U nel numero di modello indica che si tratta di device per gli Stati Uniti.

I modelli "U" e "N" di Samsung Galaxy S22, GSMArena lo conferma, sono rispettivamente quello per gli Stati Uniti e quello per la Corea, e sono dotati di un chipset Snapdragon 8 Gen 1. Ciò significa che i modelli internazionali dovrebbero utilizzare l'SoC Exynos 2200, che dovrebbe essere adottato sui device in uscita in Europa, in Cina e in altri mercati.

Inoltre, quella che sembra essere una foto dal vivo di Samsung Galaxy S22 è apparsa su Weibo, un sito di microblogging cinese. Le immagini confermano che il design del dispositivo è simile a quello dell'S21, se non per il pannello posteriore lucido, o non opaco come quello dell'S21. L'alloggiamento della fotocamera, infine, è dello stesso colore del resto del telefono: si tratta questa di una scelta di design diversa rispetto all'S21, che aveva lo slot per l'obiettivo di colore grigio metallizzato, ma comunque in continuità con quello che dovrebbe essere il form factor di Galaxy S21 FE.