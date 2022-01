Samsung Galaxy S22, quale processore ci sarà in Italia? Attenzione: non sottovalutatelo

In seguito alla pubblicazione dei presunti benchmark relativi a Samsung Galaxy S22 Ultra, torniamo a trattare le indiscrezioni legate ai prossimi top di gamma del brand sudcoreano. Infatti, online si sta discutendo in merito a quale sarà il processore della serie Galaxy S22 in Italia.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena, nonché come fatto sapere dal leaker Dohyun Kim su Twitter, dalle nostre parti, ergo in Europa, il processore montato dalla gamma Galaxy S22 dovrebbe essere un Exynos. Messa così, più di qualche appassionato potrebbe storcere il naso, pensando che sarebbe meglio avere a disposizione uno Snapdragon.

In linea generale diamo corda a questo pensiero, ma bisogna fare un po' di attenzione. Infatti, ricordiamo che Samsung ha recentemente annunciato l'Exynos 2200, che per chi non lo sapesse dispone di una GPU AMD basata su architettura RDNA 2 ("Ray tracing" vi dice niente?). Insomma, se sarà questo il processore montato dalla serie Galaxy S22 in Europa (per il momento non ci è dato saperlo a livello ufficiale), potrebbero esserci novità interessanti (gli americani, stando alle indiscrezioni, dovrebbero avere a disposizione la variante Snapdragon, che potrebbe però risultare comunque più prestante sotto diversi punti di vista).

Certo, la questione Exynos è ancora tutta da dimostrare (qualcuno ha persino dubbi sul fatto che l'adozione dell'Exynos 2200 avvenga sin da subito, quindi aspettate a dire che la variante europea sarà migliore o viceversa), ma era giusto puntualizzare che nel 2022 la situazione potrebbe risultare un po' diversa dal solito. Per il resto, gli occhi sono puntati verso l'evento Samsung Unpacked di febbraio 2022, in cui dovrebbe essere annunciata la gamma Galaxy S22. Nel frattempo, sono emersi online dei leak relativi alla presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy S22 Ultra.