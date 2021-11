Samsung Galaxy S22: la produzione è iniziata, l'uscita è imminente?

I nuovi smartphone flagship Samsung sembrano essere quasi pronti al lancio: dopo il leak sulla data di apertura dei preorder del Galaxy S22, infatti, sono spuntate in rete nuove informazioni che fanno pensare ad un evento di presentazione imminente dei prossimi device del colosso coreano, la cui uscita sarebbe programmata per febbraio 2022.

In particolare, un report di WinFuture dice che Samsung ha iniziato la produzione di massa delle componenti necessarie per l'assemblaggio del Galaxy S22, avvalorando i rumor secondo cui il dispositivo sarebbe in arrivo a inizio 2022, subito dopo l'uscita del Galaxy S21 FE, che verrà presentato al CES di gennaio.

Il report dice anche che l'azienda avrebbe incontrato alcuni piccoli contrattempi, che però sarebbero piuttosto comuni nelle fasi iniziali della produzione dei nuovi device. Inoltre, WinFuture fornisce anche dellee interessanti indiscrezioni sullo stato attuale della catena produttiva.

In particolare, Samsung sarebbe concentrata sulla produzione dell'S22 e dell'S22+ in doppia variante, cioè sia con chipset Exynos 2200 che con SoC Snapdragon 898. Ciò fa chiarezza su quale sarà il chipset di Samsung Galaxy S22, poiché finora i leak non sono stati concordi a riguardo: pare ormai certo che il modello con SoC Snapdragon 898 sarà destinato all'Europa e agli Stati Uniti, mentre quello con Exynos 2200 verrà venduto in Asia.

Invece, per quanto riguarda il Galaxy S22 Ultra, Samsung starebbe dando la priorità alla versione "americana" del device, che presumibilmente dovrebbe essere quella dotata di chipset Qualcomm. Ciò sarebbe dovuto alla mancanza di chip e semiconduttori, che non avrebbe garantito a Samsung un numero sufficiente di Exynos 2200 per i propri device.