Samsung Galaxy S22: resistenza estrema, neanche il peso di un'auto lo piega

Samsung ha presentato il Galaxy S22 Ultra, il suo nuovo smartphone top di gamma, solo una settimana fa. Oggi, tuttavia, uno YouTuber non solo è entrato in possesso con largo anticipo del telefono, ma lo ha anche sottoposto ad uno stress test particolarmente impegnativo, che includeva il passaggio con una macchina sopra allo schermo del device.

Negli scorsi giorni, anche il Galaxy S22 era stato sottoposto a uno stress test, dal quale era emerso che il telefono è incredibilmente resistente a urti, graffi e danni di ogni tipo. Pare dunque che ora si possa dire lo stesso di tutti gli smartphone della linea S22, perché anche l'S22 Ultra sembra essere in grado di sopportare persino gli stress peggiori.

In particolare, lo YouTuber PBK Reviews ha testato la scocca di Samsung Galaxy S22 Ultra, chiamata dal colosso coreano "Armor Aluminium" per via della sua resistenza, verificando se essa sia in grado di resistere al peso di un auto. La performance del device è stata in questo caso impressionante, poiché non solo ha resistito al test, ma ne è uscito senza alcun danno evidente.

Inoltre, PBK Reviews ha spiegato che il telefono è protetto da un Gorilla Glass Victus+ su tutti i lati, il che lo rende estremamente durevole e resistente soprattutto ai graffi sullo schermo. Per fare un paragone, l'S22 Ultra è decisamente più resistente a graffi e danni sul display e sulla scocca del suo predecessore, il Galaxy S21 Ultra.

Infine, lo YouTuber ha anche segnalato che Samsung Galaxy S22 resiste benissimo all'acqua, tanto da funzionare normalmente anche dopo un'immersione prolungata. Sicuramente merito della certificazione IP68, che è stata ottenuta da tutti gli smartphone della serie Galaxy S22.