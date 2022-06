Samsung Galaxy S22 riceve edizione limitata Diablo Immortal: sarà estremamente rara!

Samsung continua a dare spettacolo sul mercato domestico rilasciando edizioni speciali dei suoi dispositivi per gli utenti locali: dopo il Galaxy Z Flip3 edizione Pokémon visto lo scorso aprile, la casa asiatica ha deciso di lanciare una edizione limitata Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal per tutti gli appassionati.

Come riportato da SamMobile, Blizzard ha deciso di affiancare Samsung nel rilascio di una versione rarissima del suo ultimo smartphone top di gamma, tanto che non sarà ufficialmente in vendita ma verrà distribuito in 100 unità dal vettore di rete LG Uplus attraverso una lotteria per i suoi clienti.

L’edizione speciale Samsung Galaxy S22 Diablo Immortal si compone, come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, di una scatola di legno nella quale si trovano lo smartphone con cover personalizzata, tappetino per mouse, pad di ricarica wireless, mappa dell'universo di Diablo e una carta regalo Blizzard. L’intero kit è una vera e propria gioia per gli occhi, specialmente per gli appassionati, ma non vedrà la luce in Occidente. Tuttavia, SamMobile riferisce che Blizzard e Samsung stanno pianificando collaborazioni future da rilanciare in tutto il mondo. Insomma, meglio tenere occhi e orecchie aperti!

Rimanendo nel mondo Samsung, nelle ultime ore si è vociferato il lancio di uno smartphone pieghevole di fascia media entro il 2025.