Samsung Galaxy S22 riceve One UI 5.1 in Italia: arriva anche su Z Flip e Z Fold 4

In seguito al lancio dei Samsung Galaxy S23 con One UI 5.1, la stessa versione del sistema operativo custom della società sudcoreana - basata su Android 13 - arriva su Samsung Galaxy S22, Z Fold e Z Flip 4 anche in Italia per la gioia di coloro che hanno smartphone top di gamma lanciati nel 2022.

L’update firmware in questione risulta pesare circa 2 gigabyte e comprende una moltitudine di novità importanti, a partire dalle feature inedite per il comparto fotocamera. Spiccano su tutte il nuovo Album di Famiglia Condiviso, la diffusione maggiore della modalità Expert RAW nell’app Camera, l’effetto per cambiare rapidamente il tono colore dei selfie e la ricerca potenziata delle immagini e dei video nell’app Galleria.

Non mancano novità per la realtà aumentata: ora si possono usare fino a 3 emoji in Camera Emoji AR, e non mancano migliorie al layout e alla modifica di AR Doodles. Lato widget, ne arriva uno inedito per controllare il livello di carica della batteria assieme a un widget meteo più intuitivo con illustrazioni più chiare.

O ancora, lato connettività si fanno notare i controlli multipli avanzati tra Galaxy Book e smartphone; le collaborazioni migliorate tra più utenti in Samsung Notes e App Condivise; e la navigazione coordinata tra PC e browser proprietario Samsung Internet.

Queste sono comunque solo alcune delle feature principali che noterete nel changelog completo al momento dell’installazione dell’update a One UI 5.1. Per maggiori informazioni, non vi resta che attendere la disponibilità per il vostro device Samsung top di gamma in questi giorni di rollout graduale.

Nel mentre, sappiate che è arrivato anche un importante update per Samsung Galaxy Buds 2.