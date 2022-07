Samsung Galaxy S22 riceve patch sicurezza di luglio 2022: occhio a notifiche!

Parallelamente al rilascio dell’aggiornamento di luglio 2022 su Samsung Galaxy A32 5G, il colosso sudcoreano sta lanciando sulla serie Galaxy S22 la patch di sicurezza di luglio 2022 in Europa e in Asia: ecco i paesi che dovrebbero ricevere l’update mensile nel corso delle prossime giornate.

Come segnalato dagli attenti colleghi di SamMobile, l’ultimo aggiornamento software per Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra è già arrivato in Asia tra Malesia, Singapore e Tailandia e starebbe arrivando in alcuni paesi europei in questi caldi giorni di inizio luglio con la versione firmware S90xBXXU2AVF5. Al suo interno si trovano la già citata patch di sicurezza di luglio 2022 con i fix per dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza.

La documentazione completa sull’aggiornamento dev’essere ancora rilasciata, ma ci aspettiamo anche una serie di migliorie per le app stock Samsung e per la stabilità del sistema operativo. Se siete lettori possessori di uno smartphone della gamma Galaxy S22 potete verificare la presenza del nuovo aggiornamento tramite Impostazioni > Aggiornamento software. In caso di effettiva presenza, potrete procedere subito con download e installazione. Altrimenti, dovrete aspettare solamente qualche giornata prima di potervi accedere.

Ricordiamo infine che la gamma Samsung Galaxy S22 è tenuta a ricevere aggiornamenti di sicurezza per un massimo di cinque anni, oltre a quattro major update del sistema operativo Android.

A quest’ultimo proposito, a quanto pare Samsung Galaxy S22 sta per ricevere Android 13.