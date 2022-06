Samsung Galaxy S22 sta per ricevere Android 13? Versione beta in arrivo!

Mentre arriva la presunta conferma della cancellazione di Samsung Galaxy S22 FE, da TizenHelp arrivano altre informazioni interessanti riguardanti il resto della gamma. In particolare, secondo quanto riferito, Samsung Galaxy S22 presto riceverà la beta di Android 13 con One UI 5.0.

Allo stato attuale Google ha ufficialmente rilasciato la terza beta della tredicesima iterazione del robottino verde, la quale ha visto l’introduzione di molteplici modifiche e correzioni verso la stabilità. Ciò che si vocifera al momento è un rilascio al pubblico tra agosto e settembre per Android 13 ma, in casa Samsung, si è già all’opera per lanciare a breve la versione test di riferimento.

Scendendo nel dettaglio, gli smartphone Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 base dovrebbero ricevere la prima beta di Android 13 con la versione firmware S906NKSU2ZVF6, attualmente già apparsa nel mercato domestico della Corea del Sud. Di seguito, dunque, lo stesso aggiornamento dovrebbe arrivare su telefoni pieghevoli Samsung Z Fold 3 e Z Flip 3 e, infine, sulla gamma Galaxy S21.

Al momento della scrittura della notizia non sono note ulteriori informazioni sulla data effettiva di rilascio, tantomeno in merito alle modifiche specifiche che Samsung applicherà con One UI 5.0. Insomma, c’è ancora un certo effetto sorpresa. Come sempre, vi aggiorneremo a tempo debito.

Nel mentre gli occhi sono già puntati alla gamma Galaxy S23, la quale potrebbe giungere senza fotocamera da 200 megapixel.