I Samsung Galaxy S22 ricevono un misterioso aggiornamento di metà mese: cosa cambia?

Pare che i Samsung Galaxy S22 stiano vendendo benissimo: tra i motivi del successo dei tre smartphone, sicuramente, si trovano anche i frequenti aggiornamenti software rilasciati da Samsung per i suoi device top di gamma. Oggi, per esempio, l'azienda di Suwon ha rilasciato la patch di metà maggio per i Galaxy S22.

Al momento, la patch è in fase di rollout globale per tutti i Samsung Galaxy S22 con chipset Snapdragon, mente quelli con l'SoC Exynos 2200 proprietario di Samsung dovranno attendere ancora qualche tempo prima di poter scaricare l'aggiornamento del software.

La nuova versione del software dei Galaxy S22 ha numero S90xEXXU2AVE4, con la "x" che cambia a seconda del modello di smartphone su cui la patch viene installata. Come sempre, la patch ha un peso piuttosto ridotto, pari a soli 250 MB, e la sua installazione è fortemente consigliata da Samsung.

Purtroppo, il changelog dell'aggiornamento non ci fornisce particolari informazioni sui contenuti e sulle modifiche apportate dalla patch, che sembrerebbe dunque focalizzarsi solo su bugfix e risoluzione di vulnerabilità di sicurezza. D'altro canto, l'aggiornamento viene pubblicato a metà mese, perciò sembra che sia stato pensato per risolvere problemi che non possono aspettare fino alla patch di giugno per trovare soluzione.

In effetti, la prassi delle patch di metà mese di Samsung è decisamente rara, perciò è possibile che il colosso di Suwon abbia introdotto con il nuovo aggiornamento un fix per una falla di sicurezza ancora ignota ma potenzialmente pericolosa per gli smartphone della serie Galaxy S22.

Come sempre, comunque, il rollout della patch potrebbe richiedere qualche giorno. Se non ricevete in automatico l'aggiornamento, potete sempre richiederlo manualmente nella sezione "aggiornamento software" delle impostazioni del vostro smartphone. Mentre aggiornate il sistema operativo del vostro device, inoltre, potete scaricare anche la nuova versione dell'app Samsung Expert RAW, che si è aggiornata a fine aprile con diverse novità per gli amanti della fotografia.