Samsung Galaxy S22 è stato rinviato a causa di 'significativi problemi produttivi'?

Negli scorsi giorni sono comparse in rete le prime fotografie di Samsung Galaxy S22, che mostrano che la catena produttiva legata al device è già in funzione. Tuttavia, ciò non significa che Samsung Galaxy S22 non subirà ritardi: infatti, secondo l'insider Jon Prosser, la data di uscita dello smartphone potrebbe essere rimandata di nuovo.

Da un leak di qualche settimana fa sappiamo che Samsung Galaxy S22 doveva uscire a gennaio 2022, ma è stato rimandato di un mese per via delle concomitanza del lancio del Galaxy S21 FE, a sua volta rimandato di diversi mesi, poiché la sua uscita originale era in programma per settembre o ottobre del 2021.

Stando a quanto riporta Jon Prosser, Samsung non cambierà la data di presentazione del Galaxy S22, che dovrebbe comunque essere mostrato al pubblico l'8 febbraio prossimo. La compagnia non modificherà nemmeno la data di apertura dei preordini, fissata per il 9 febbraio, ma a cambiare sarà la data di lancio sul mercato dello smartphone: secondo Prosser, infatti, essa doveva essere inizialmente fissata al 18 febbraio, ma ora sarebbe stata posticipata al 25 dello stesso mese.

Se il ritardo di una settimana, di per sé, non farebbe notizia, più preoccupanti sono i motivi che hanno spinto al posticipo del lancio della linea S22: Prosser, infatti, parla di "problemi piuttosto significativi nella catena produttiva", il che lascia pensare che, anche una volta che le sue vendite avranno inizio, il Galaxy S22 sarà disponibile in scorte molto limitate. D'altro canto, come riporta PhoneArena, la risoluzione di problemi alla catena produttiva potrebbe richiedere settimane, e il 25 febbraio è solo a due mesi di distanza, dunque pare difficile che Samsung riuscirà a risolvere i problemi ed a recuperare il tempo perso entro quella data.

Ciò può significare due cose: o Samsung Galaxy S22 sarà disponibile in scorte limite, o verrà rinviato nuovamente di qualche settimana finché i problemi produttivi non si risolveranno. Al momento, comunque, non è chiaro cosa abbia generato i guasti nella linea S22, ma con ogni probabilità si tratta di un disguido legato alle prime fasi della catena di produzione: ciò potrebbe significare il malfunzionamento di alcune componenti, la presenza di glitch nei sensori del telefono oppure il surriscaldamento dei processori.

Dall'altro lato, è anche probabile che la crisi dei semiconduttori stia giocando un ruolo centrale nei problemi attraversati da Samsung, sia per quanto riguarda il Galaxy S21 FE sia per i suoi nuovi device flagship.