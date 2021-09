Samsung Galaxy S22, gli ultimi rumor sul comparto fotocamera di tutti i modelli

Ormai da diverso tempo in rete i tipster del mondo tech si scambiano informazioni sulla nuova gamma di smartphone flagship Samsung Galaxy S22: da una parte si è d’accordo sulle voci relative al chipset che arriverà in Europa, ma dall’altra c’è ancora una certa confusione in merito al comparto fotocamera.

Le ultime indiscrezioni a tale proposito affermavano che Samsung Galaxy S22 Ultra non avrà il sensore ISOCELL HP1 da 200 MP rilasciato a inizio settembre 2021; ciò sembrerebbe essere ormai una “certezza”, con la scelta della fotocamera principale da 108 MP. Ci sono invece novità riguardo gli altri tre sensori posteriori: mentre l’ultra-grandangolare dovrebbe restare da 12 MP e dotarsi dell’OIS, i due teleobiettivi dovrebbero aggiornarsi da 10 MP a 12 MP; un cambiamento minimo ma pur sempre apprezzato. Lato selfie dovrebbe rimanere il sensore da 40 MP, il quale non sfrutterà la tecnologia Under Panel Camera (UPC).

Per quanto riguarda Galaxy S22 e S22+, invece, ora si vocifera la dotazione di un sensore principale RGBW da 50 MP accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP aggiornato però allo zoom ottico 3x. Anteriormente dovrebbe apparire in entrambi i modelli un sensore da 10 MP, sempre non UPC.

Come diciamo sempre, queste restano tutte indiscrezioni di mercato e per questo vanno prese con le pinze, in vista del lancio previsto per gennaio 2022.

Sempre a proposito di smartphone Samsung, recentemente sono trapelati render e specifiche tecniche di Samsung Galaxy M52 5G.