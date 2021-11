Samsung Galaxy S22 e S22+: noti tutti i dettagli delle fotocamere, niente 108 MP

Dopo le indiscrezioni sugli schermi della gamma Galaxy S22, si torna a parlare dei modelli Galaxy S22 e S22 Plus e dei loro comparti fotocamera. Non c’è alcuna corsa a chi ha più megapixel, come previsto già mesi addietro da diversi informatori, bensì si punta a uno standard sicuro e performante.

Come ripreso dal famoso tipster Ice Universe, difatti, entrambe le varianti della serie Galaxy top di gamma dovrebbero presentare una configurazione a tripla fotocamera dove il sensore principale è da 50 MP con apertura f/1,8 e dimensione pari a 1/1,57 pollici. Ad accompagnarlo dovrebbero essere un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2 e 2,55 pollici) e un teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 3x, apertura f/2,4 e 1/3,24 pollici). Per quanto riguarda i selfie, invece, il sensore dovrebbe essere da 10 MP (f/2,2 e 1/3,24 pollici).

Ciò che si nota immediatamente è che c’è una certa differenza rispetto ai predecessori, ma con l’intento di migliorare notevolmente il bilanciamento del comparto in toto con l’aiuto aggiuntivo dell’ottimizzazione lato software.

Al momento mancano altri dettagli riguardo il comparto fotocamera del modello Ultra e, comunque, trattandosi di semplici indiscrezioni di mercato, consigliamo di considerarle con le pinze in attesa dei primi teaser ufficiali firmati Samsung.

Il colosso sudcoreano, nel mentre, ha ufficializzato lo smartphone entry-level Samsung Galaxy A03.