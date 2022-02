Samsung Galaxy S22 e S22+ in ritardo: non arriveranno sul mercato prima di marzo?

Mancano meno di dieci giorni all'evento Galaxy Unpacked del 9 febbraio, durante il quale saranno mostrati i nuovi smartphone della serie Galaxy S22 e il tablet Galaxy Tab S8. Tuttavia, il noto tipster Jon Prosser sembra avere cattive notizie riguardo ai nuovi smartphone Samsung, che sarebbero stati rimandati almeno al mese di marzo all'ultimo minuto.

Stando al rumor messo in circolazione da Prosser, i preordini dei Galaxy S22 inizieranno subito dopo l'evento Unpacked, cioè nel pomeriggio del 9 febbraio, ma le vendite dei dispositivi non inizieranno una o due settimane più tardi, come solitamente avviene, bensì il 25 febbraio per Galaxy S22 Ultra e addirittura l'11 marzo per il Galaxy S22 e l'S22 Plus.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per gli amanti dei telefoni Samsung. Sempre nelle scorse ore, i Samsung Galaxy S22 sono stati vittima di un enorme leak che ne ha reso pubbliche le specifiche tecniche e tutte le feature esclusive, mostrando una lunga serie di materiali di marketing che potrebbero essere usati dal colosso coreano proprio durante l'evento Unpacked del 9 febbraio.

In maniera piuttosto significativa, l'unica informazione mancante dai leak è la data di uscita degli smartphone sul mercato globale, sulla quale probabilmente non riceveremo ulteriori informazioni fino alla conferenza del 9 febbraio. Infatti, Samsung non si è mai sbilanciata circa la release dei Galaxy S22, né sono mai emersi rumor affidabili in merito.

Dunque, solo il 9 febbraio sapremo se le date leakate da Prosser corrispondano effettivamente al vero. Il tipster, comunque, non ha spiegato né se i ritardi colpiranno anche il Galaxy Tab S8 né quale sia il motivo dietro al posticipo dei Galaxy S22, che potrebbe tuttavia essere legato a problemi nella catena produttiva dei telefoni o ad una scarsità di approvvigionamenti dovuta, ovviamente, alla crisi dei semiconduttori.