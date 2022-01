Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra: tutte le colorazioni compaiono nei nuovi render

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo mostrato i render di Samsung Galaxy S22 Ultra Turkish Rose, una bellissima colorazione bronze-like che verrà implementata in esclusiva sul top di gamma della linea di smartphone coreani. Oggi, invece, sono trapelate tutte le colorazioni di Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra tramite dei render leakati in rete.

A pubblicare i render è stato il portale 91 Mobiles, che però non ha citato altre fonti relative alle immagini. I render, oltre a mostrare tutte le colorazioni tra cui potremo scegliere Samsung Galaxy S22 una volta che uscirà sul mercato, ci permettono di dare un'occhiata più da vicino al design del device, anche da diverse angolazioni.

In particolare, riguardo all'S22 Ultra viene nuovamente confermato che il modulo della fotocamera è scomparso in favore di alloggiamenti singoli per ciascuna lente, che fuoriesce separatamente dalle altre dal "corpo" dello smartphone. L'S22 Ultra sarà disponibile nelle colorazioni Bianco, Nero, Olive Green e Burgundy, cioè rosso scuro, mentre a quanto pare la tinta Turkish Rose sarà a tiratura limitata oppure verrà rilasciata in un secondo momento. 91 Mobiles, inoltre, sottolinea che non tutte le colorazioni del device saranno disponibili in ogni mercato.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy S22, i cambiamenti nel form factor rispetto al Galaxy S21 sono pochi, per non dire nulli. Ciò non è necessariamente un male: il design dell'S21, infatti, è stato premiato da molti utenti del colosso coreano. Ad ogni modo, l'S22 "standard" sarà disponibile in Nero, Bianco, Olive Green e Rosa, con quest'ultima colorazione che sostituisce la tinta Burgundy dell'S22 Ultra.

Non sappiamo nulla riguardo alle colorazioni di Samsung Galaxy S22+, che però potrebbero essere del tutto simili a quelle della controparte "standard". I tre device, comunque, dovrebbero essere pubblicati nella seconda metà di febbraio, dopo che dei problemi non meglio specificati hanno rallentato la catena produttiva di Samsung Galaxy S22.