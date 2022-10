Samsung Galaxy S22+ scende sotto 1.000 euro da Trony, fino 14 ottobre

Possiamo ormai dire che l’Amazon Prime Day è iniziato, dato che non mancano le prime offerte sul portale di e-commerce già nella giornata precedente al suo inizio effettivo. Tuttavia, non sono le uniche allettanti offerte del periodo: da Trony c’è Samsung Galaxy S22+ in sconto a meno di 1.000 euro!

Nel contesto del volantino “Sconti Epici” lanciato da Trony e disponibile fino al 14 ottobre prossimo non manca la versione “di mezzo” dell’ultima gamma di smartphone ammiraglia Galaxy S. Samsung Galaxy S22+ si presenta con chipset Exynos 2200 proprietario sotto la scocca, assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, oltre alla batteria da 4.500 mAh con ricarica a 45W. Il display è un Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,6 pollici a 120Hz, mentre lato fotocamera abbiamo una lente anteriore da 10 MP e tre sensori sul retro (50 MP + 12 MP ultrawide + 10 MP tele).

Presso la catena di distribuzione italiana questo modello viene normalmente venduto a 1.379 euro ma, fino alla sopracitata data, resterà disponibile a 925 euro con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi da 308,33 euro. Le spese di spedizione non sono incluse e sono stimate a 5,99 euro. Oltre alla variante bianca linkata, potrete trovare anche la versione nera con le medesime specifiche tecniche allo stesso prezzo.

