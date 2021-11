Samsung Galaxy S22: lo schermo sarà molto più piccolo di quello dell'S21?

La linea Samsung Galaxy S22 dovrebbe arrivare a inizio 2022, con un annuncio previsto per l'8 febbraio. Nonostante manchino ancora alcuni mesi all'arrivo nei negozi dei prossimi flagship Samsung, le loro caratteristiche tecniche sono trapelate in rete ormai da tempo. Oggi è il turno delle dimensioni dello schermo di Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Grazie ad alcune fotografie trapelate online, infatti, possiamo dare un'occhiata alle dimensioni reali dello schermo dei tre dispositivi che compongono la linea S22. Le immagini non ritraggono i device, ma degli schermi protettivi, che però dovrebbero dare una buona idea del form factor del device.

In particolare, analizzando le immagini, emerge che gli smartphone della serie S22 avranno un punch-hole e saranno dotati di bordi estremamente sottili su tutti e quattro i lato. La conferma della presenza di un punch-hole sui device, inoltre, permette di sfatare un rumor delle scorse ore secondo cui l'S22 Ultra avrebbe avuto una selfie-camera integrata sotto lo schermo. Inoltre, le immagini sembrano avvalorare le prime fotografie dal vivo del Galaxy S22 Ultra, trapelate in rete la scorsa settimana.

Inoltre, la forma dei protettori per lo schermo ci permette di dire che tutti e tre gli smartphone avranno uno schermo quasi del tutto piatto: in particolare, l'S22 e l'S22+ sembrano avere dei pannelli completamente piatti, mentre l'S22 Ultra avrà una curvatura laterale estremamente ridotta, come già riportavano alcuni leak delle scorse settimane.

La stessa fonte che ha fornito le immagini delle protezioni dello schermo della linea S22, inoltre, ha fatto una comparazione tra queste ultime e quelle dei Samsung S21, stabilendo che la linea flagship del 2022 sarà leggermente più larga di quella del 2021, dando meno l'impressione di un device "stretto e alto". Inoltre, anche gli angoli saranno più arrotondati rispetto a quelli dell'S21 standard.

Secondo alcune fonti, il redesign del form factor del Galaxy S22 comporterà anche la riduzione complessiva dello schermo, che nel caso del Galaxy S22 standard dovrebbe essere di 6.06", il più piccolo dai tempi dell'S9. Per quanto riguarda il Galaxy S22+, invece, le dimensioni dovrebbero ridursi a 6.55" (mentre l'S21+ aveva uno schermo da 6.67").