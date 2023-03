Samsung Galaxy S22 in sconto su Amazon: offerta bomba di inizio settimana

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon lancia in giornata odierna una nuova serie di sconti tra cui ne figura uno molto interessante sul Samsung Galaxy S22 5G, che raggiunge uno dei prezzi migliori della sua storia sulla piattaforma.

Il Samsung Galaxy S22 5G, nella variante con 128 gigabyte di memoria interna, colorazione Phantom Black 2022 e bundle con caricatore incluso nella confezione, viene proposto a 599,90 Euro, il 32% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 50 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è prevista per domani, martedì 21 Marzo 2023, per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Siamo di fronte alla versione sbloccata dello smartphone, non legata ad alcun operatore specifico.

Nessuna informazione specifica sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Il caricatore presente nella confezione è da 25W e supporta la ricarica super rapida, che permette di ricaricare il Galaxy S22 5G in maniera molto rapida.

Non si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo smartphone, che è stato proposto a 531,95 Euro nelle passate ore. Si tratta però sicuramente di un'offerta interessante.