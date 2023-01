Samsung Galaxy S22 in sconto da Mediaworld, costa solo 650 euro

Non siete riusciti ad aggiudicarvi il Google Pixel 6a in offerta da Mediaworld nella giornata di ieri e siete ancora alla ricerca di un ottimo smartphone in offerta? Non preoccupatevi, sempre da Mediaworld potete trovare anche Samsung Galaxy S22 a soltanto 650 euro grazie a uno sconto attivo ancora per qualche giorno.

Vediamo anzitutto i dettagli tecnici del dispositivo mobile di fascia alta che, peraltro, sta per essere sostituito dalla linea Samsung Galaxy S23: questa iterazione del Galaxy S22 ha 128 GB di memoria interna non espandibile e 8 GB di RAM, chipset proprietario Exynos 2200 e batteria da 3.700 mAh. Lato fotocamera si presenta con tre sensori posteriori, di cui il principale da 50 megapixel, e una lente anteriore da 10 MP su notch punch-hole. Il display, infine, è un Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici la cui frequenza di aggiornamento massima è pari a 120Hz.

La promozione ora attiva presso la detta catena di distribuzione porta il Samsung Galaxy S22 da 879,99 euro a 649,99 euro, essendo un taglio del 26,13%. La consegna a domicilio avviene anche in un giorno, e in massimo una settimana, ma richiede il pagamento di 2,99 euro aggiuntivi. In alternativa, si può procedere con il pagamento online e il ritiro gratuito presso il punto vendita Mediaworld più vicino, dove la stessa offerta potrebbe risultare comunque valida.

State anche cercando un televisore di ultima generazione in offerta? Sappiate che da Mediaworld c’è un TV LG OLED da 55” a 700 euro in meno, ma solo per i prossimi quattro giorni.