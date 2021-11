Samsung Galaxy S22: secondo un insider il SoC sarà uno Snapdragon 898, niente Exynos 2200

I nuovi Samsung Galaxy S22 dovrebbero uscire a febbraio 2022, secondo quanto riportato poche ore fa dal noto tipster Jon Prosser. In attesa del lancio dei device, però, i rumor sulle loro caratteristiche continuano a inondare il web: in particolare, negli scorsi giorni hanno goduto di particolare fama i leak di un ex-dipendente di Samsung.

Il leaker, noto come Super Roader sul web e che non ha ancora fornito prove dei suoi precedenti legami con Samsung, si era reso noto per alcune informazioni sul design di Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra. Super Roader è dunque tornato a parlare dei prossimi device flagship del colosso coreano sul portale olandese LetsGoDigital, al quale ha detto che tutti i device della linea S22 avranno un chipset Snapdragon 898 di Qualcomm, e non un Exynos 2200, come inizialmente i leak facevano supporre.

Se le informazioni di Super Roader dovessero essere vere, i precedenti leak sull'SoC dei Galaxy S22 sarebbero da rivedere e considerare falsi. In particolare, fino alla scorsa settimana era opinione piuttosto comune che Samsung avrebbe dotato gli S22 destinati alla Corea di chipset Exynos, mentre i device commercializzati nel resto del mondo avrebbero avuto un SoC Snapdragon.

Secondo l'ex-impiegato di Samsung, il ricorso da parte dell'azienda al chipset di Qualcomm sarebbe una sorta di ripiego dovuto alla carenza di chip degli ultimi anni ed ai problemi produttivi legati al Covid-19. Stando alle parole di Super Roader, la produzione dei chipset Exynos 2200 si è rivelata una sfida per Samsung, che avrebbe deciso di affidarsi allo Snapdragon 898 per tutti i suoi smartphone per via dell'impossibilità di garantire un output di chip proprietari abbastanza alto da sostenere anche solo pochi mercati, come quello coreano o quello europeo.

Se davvero i Samsung Galaxy S22 non dovessero utilizzare alcun chip Exynos, si tratterebbe di un importante passo indietro per il colosso coreano, che ha dichiarato a inizio ottobre di volere puntare molto sui chipset Exynos e ridurre il consumo di SoC Qualcomm.