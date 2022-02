Samsung Galaxy S22 senza segreti: il sito italiano li svela in anticipo!

A pochi giorni dall'Unpacked di Febbraio 2022, nel corso del quale Samsung presenterà la nuova lineup di smartphone top di gamma 2022, Evan Blass ha pubblicato delle immagini provenienti dal sito web italiano che svelano, di fatto, tutta la scheda tecnica dei tre modelli.

Partendo dal Galaxy S22 base, il materiale promozionale promuove le dimensioni dello schermo (70,6x144x7,6mm9 ed il display Dynamic AMOLED FHD da 6,1 pollici con refresh rate di 120Hz. Sulla scocca posteriore gli utenti troveranno un sensore da 50 megapixel, accompagnato da una lente da 12 megapixel ultra wide ed un teleobiettivo da 10 megapixel, con Space Zoom 30X, mentre sulla scocca frontale è stata integrata una fotocamera da 10 megapixel. Sotto la scocca è prevista l'integrazione del processore Exynos 2200 da 4nm, mentre altri poster promozionali si soffermano sulla fotografia notturna ed il Super HDR 8K per la registrazione dei video.

Per quanto riguarda la batteria, invece, sarà integrata la ricarica rapida da 45W che permetterà agli utenti di caricarlo in un'ora da 0 a 100%.

Trapelate anche le immagini del Galaxy S22+, che sfoggerà un display da 6,6 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120Hz. Sul retro è prevista l'integrazione di una tripla lente con fotocamera principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, mentre la fotocamera anteriore sarà da 10 megapixel. Sempre per quanto riguarda il display, il materiale promozionale lo descrive come "il più luminoso ti sempre in un Galaxy", con 1.300 nits di massima luminosità e refresh rate adattivo a 120Hz.

Infine, è trapelato anche il modello ultratop, il Galaxy S22 Ultra che viene raffigurato con l'S-Pen al lato, al punto che molti l'hanno collegato ad un Galaxy Note. In questo caso lo schermo sarà da 6,8 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X a 120Hz con luminosità di 1.750 nits, ma il piatto forte sarà rappresentato dal comparto fotografico posteriore dove saranno presenti cinque lenti: una fotocamera principale da 108 megapixel, accompagnata da un'ultra grandangolare da 12 megapixel, un primo teleobiettivo da 10 megapixel con apertura f/2.4 ed un secondo tele da 10 megapixel f/4.9, a cui si aggiungerà un sensore Laser AF. A riguardo il poster parla anche della tecnologia Super Clear Glass, che assicurerà scatti senza rifletti o abbagli e lo space zoom 10x. La fotocamera frontale sarà da 40 megapixel.

Il poster si sofferma anche sull'integrazione con l'S-Pen, che è integrata nella Serie S e viene mostrata all'opera durante l'editing di un video.

Nelle confezioni gli utenti troveranno un cavo USB-C to USB-C ed il pin per la rimozione della SIM. Le immagini possono essere consultate direttamente sulla pagina di PhoneArena.