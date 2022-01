Samsung Galaxy S22 senza più segreti: trapelate anche versioni e prezzi europei

A poche ore dal leak che ha svelato la data di presentazione e lancio del Galaxy S22, il web chiude il cerchio e grazie al tipster Roland Quant veniamo a sapere anche le diverse versioni ed i prezzi europei della lineup Galaxy S22.

Nella fattispecie, ovviamente mantenendo il beneficio del dubbio come sempre in questi casi, per il Galaxy S22 sono previste versioni con 8GB di RAM e 128 e 256 gigabyte di storage, le stesse del Galaxy S22+. Per quanto riguarda il Galaxy S22 Ultra, che si andrà a configurare come l'ultratop della linea, invece, gli utenti potranno scegliere tra tre varianti con 8 e 12 gigabyte di RAM e 128, 256 e 512GB di storage. Smentite quindi le precedenti voci di corridoio che volevano Samsung pronta a lanciare anche un modello da 1 Terabyte.

Di seguito il listino prezzi completo:

Galaxy S22 (8GB RAM + 128GB): €849

Galaxy S22 (8GB RAM + 256GB): €899

Galaxy S22+ (8GB RAM + 128GB): €1.049

Galaxy S22+ (8GB RAM + 256GB): €1.099

Galaxy S22 Ultra (8GB RAM + 128GB): €1.249

Galaxy S22 Ultra (12GB RAM + 256GB): €1.349

Galaxy S22 Ultra (12GB RAM + 512GB): €1.449

Come osservato da SamMobile, il blog da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Samsung, la società coreana sembra aver diminuito la memoria di RAM sul modello Ultra.

Nessuna indicazione invece su quale potrebbe essere il processore del Galaxy S22 in Italia.