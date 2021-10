Samsung Galaxy S22, forse ci siamo: è questa la data di apertura dei preorder?

I rumor sui Samsung Galaxy S22 stanno esplodendo nelle ultime settimane, nonostante il lancio dei dispositivi sia programmato per l'inizio del 2022. Pochi giorni fa, un insider faceva un confronto tra il design di iPhone 13 e del Galaxy S22, mentre oggi i leak sembrano dare, finalmente, una finestra di lancio dei preordini degli smartphone Samsung.

A fornire nuove informazioni sui prossimi flagship coreani è il tipster Jon Prosser, generalmente ritenuto piuttosto affidabile. Secondo il leaker, i preordini del Galaxy S22 inizieranno nella sesta settimana del 2022, dunque tra il 7 e il 13 febbraio, a pochi giorni di distanza da San Valentino.

Anche se la timeline rivelata da Prosser fosse corretta, comunque, bisogna capire a quale mercato si riferiscano le date, poiché il lancio dei dispositivi potrebbe non avvenire negli stessi giorni in tutto il mondo. Probabilmente, visto che solitamente i leak di Prosser sono rivolti al mercato americano, ci si può aspettare che le date valgano per gli Stati Uniti e non per il resto del mondo. Se ciò fosse vero, viste le abitudini commerciali di Samsung, il Galaxy S22 potrebbe arrivare in Europa negli stessi giorni e poco prima in Corea e Giappone.

La finestra temporale riportata dal tipster pare piuttosto credibile, soprattutto in virtù del rinvio di Samsung Galaxy S22, originariamente previsto per gennaio 2022, al mese successivo al fine di fare spazio al lancio del Galaxy S21 FE. Secondo Prosser, infine, il Galaxy S21 FE sarà messo sul mercato a partire dall'11 gennaio 2022, con una presentazione programmata probabilmente prima delle vacanze natalizie.