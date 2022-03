Samsung Galaxy S22, ecco il teardown: riparazioni casalinghe quasi impossibili

Dopo avervi parlato della resistenza dei Samsung Galaxy S22 agli urti, ai piegamenti e alle cadute, sono emerse nelle ultime ore alcune interessanti informazioni circa la riparabilità degli smartphone flagship di Samsung, che sembra essere ancora una volta decisamente ridotta.

L'informazione arriva dal tradizionale video-teardown del portale iFixit, che potete trovare anche in cima a questa notizia. Sempre nelle scorse ore, inoltre, è stato pubblicato anche il teardown del canale PBKReviews, che potete vedere in calce. Entrambi i video concordano nello stabilire che la riparabilità dei Samsung Galaxy S22 è molto bassa, in linea con quella dei Galaxy S21 e dei dispositivi flagship della diretta rivale del produttore coreano, Apple.

Anzitutto, iFixit mette in luce il fatto che Samsung ha pubblicato una guida ufficiale per le riparazioni, che però è disponibile solo in francese: una scelta decisamente bizzarra, poiché una guida in inglese avrebbe permesso a più utenti di beneficiare delle informazioni contenute nel documento. Con ogni probabilità, però, ciò dipende dagli incentivi del Governo francese alle aziende che rendono i loro device riparabili dagli utenti, benché non vi siano differenze significative tra gli S22 pensati per il mercato francese e quelli per il resto del mondo.

I teardown iniziano con la rimozione del pannello posteriore dei Galaxy S22: già qui, iFixit incontra un problema decisamente importante, poiché il pannello del Galaxy S22 si rompe durante l'apertura del device anche seguendo le linee guida francesi di Samsung, che consigliano agli utenti di scaldare il telefono prima di aprirlo, in modo da rendere più morbido l'adesivo che fissa il pannello posteriore al frame metallico del device.

Aperto il device, comunque, possiamo notare delle differenze strutturali tra l'S22 e l'S22 Ultra, poiché nel caso di quest'ultimo l'alloggiamento per la S Pen e il modulo per la quarta lente periscopica riducono lo spazio a disposizione per le altre componenti.

IFixit spiega anche che Samsung utilizza molta pasta termica, insieme al nastro in grafite e a una camera di raffreddamento piuttosto ampia per i propri chip, confermando che il chip Exynos tende a surriscaldarsi quando viene posto sotto sforzo. Secondo il canale YouTube, Samsung dovrebbe rendere i propri device leggermente più spessi, in modo da garantire un raffreddamento migliore per i chip e da migliorare anche le performance della batteria.

Sia Samsung Galaxy S22 che Samsung Galaxy S22 Ultra, comunque, hanno ricevuto un voto di riparabilità pari a 3/10 da parte di iFixit, che spiega che la rimozione e la riparazione del pannello posteriore, della batteria, del chipset e persino dello schermo sono quasi impossibili da effettuare in autonomia. Inoltre, a sfavore di Samsung vi è il fatto che l'azienda non fornisca alcun manuale di riparazione per i propri device in lingua inglese.