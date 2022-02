Samsung Galaxy S22, altri test chip Exynos 2200: GPU 30% più lenta di Snapdragon 8 Gen 1

La gamma di smartphone Samsung Galaxy S22 in arrivo in Europa con chipset Exynos 2200 sta tenendo i fan del brand, e non solo, con il fiato sospeso in attesa di maggiori dettagli sulle prestazioni. Ebbene, benchmark recenti resi noti in anteprima mostrano chiaramente come se la cava contro il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Grazie a TechPowerUp e il giornalista Erdi Özüağ abbiamo accesso ad alcuni dettagli chiave relativi al Galaxy S22 Ultra sia con SoC Exynos 2200, sia con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Lato CPU le prestazioni non sembrano essere particolarmente distanti, ma lato grafica sembrerebbe proprio che il debutto di AMD e dell’architettura RDNA 2 su smartphone non sia così eccellente.

Il recensore Erdi Özüağ ha infatti testato entrambi i dispositivi mobili con 3DMark Wild Life, Wild Life Extreme e GFXBench, ottenendo risultati non proprio convincenti. In linea con i report precedenti sul confronto tra Exynos 2200 ed Exynos 2100 lato GPU, anche in questo caso viene segnalato un lieve miglioramento pari al 7% rispetto alla generazione precedente. Se si confrontano i chip Qualcomm e Samsung, però, il divario è netto: il SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è il 30% più veloce di Exynos 2200.

Questi dati sono ovviamente preliminari e vanno presi con le pinze in attesa delle prime recensioni ufficiali; ciononostante, per ora c’è una delusione di fondo da parte della critica e dei potenziali acquirenti. Non ci resta quindi che tenere gli occhi aperti per i primi dati definitivi.