Samsung Galaxy S22: trapela il design frontale, quali sono le novità?

Samsung Galaxy S22 è stato rinviato per lasciare spazio all'uscita del Galaxy S21 FE, e dovrebbe essere lanciato sul mercato il prossimo febbraio. In attesa dell'annuncio del dispositivo, rumor e leak sul nuovo flagship Samsung si fanno sempre più insistenti: nelle scorse ore è trapelato online il design frontale del Samsung Galaxy S22.

Il form factor del top di gamma coreano non è più sconosciuto, dal momento che delle cover di Samsung Galaxy S22 emerse in rete qualche giorno fa hanno mostrato il retro dello smartphone e l'alloggiamento della fotocamera. Nuove immagini, questa volta provenienti dal noto leaker Ice Universe, mostrano invece il design della parte frontale del device coreano.

In particolare, Ice Universe ha condiviso le immagini di alcune protezioni in vetro temperato per lo schermo del dispositivo, mostrando che Samsung Galaxy S22 avrà dei bordi ridotti rispetto al Galaxy S21. I bordi del display dovrebbero essere dunque più sottili rispetto alla scorsa generazione di telefoni del colosso coreano, mentre l'S22 sembra anche essere più "tondeggiante" del predecessore, specie per via degli angoli smussati.

I vetri protettivi confermano anche che il display del Galaxy S22 sarà di 6.1", mentre quello del Galaxy S22+ arriverà a 6.6". Stando a dei leak precedenti, poi, entrambi i device non avranno il notch, che sarà sostituito da un più moderno punch-hole.



Le notizie fatte trapelare da Ice Universe, comunque, non riguardano il Samsung Galaxy S22 Ultra, per il quale non è ancora stata prodotta una protezione dello schermo dedicata e del quale ancora non conosciamo le dimensioni dello schermo o il form factor definitivo.