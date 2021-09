Samsung Galaxy S22: trapelano online i primi benchmark!

Lo scorso gennaio, Samsung ha annunciato una partnership con AMD per portare le GPU Radeon nei chipset Exynos pensati dall'azienda coreana per i suoi smartphone. Dopo mesi di silenzio, è trapelato online il primo benchmark del nuovo Samsung Galaxy S22, che monterà il chipset Exynos 2200 con una GPU AMD.

Il benchmark è stato pubblicato nel database di GeekBench e riguarda il modello SM-S906B, che secondo i rumor corrisponderebbe al Samsung Galaxy S22+. Dai risultati del test sappiamo che il Samsung Galaxy S22 avrà un chipset Exynos 2200 e 8 GB di RAM. L'Exynos 2200, in particolare, sarà un chipset dotato di CPU octa-core: quattro CPU saranno pensate per le prestazioni del telefono ed avranno frequenza di 2.5 GHz, mentre le altre quattro avranno una frequenza di clock ridotta a 1.73 GHz e serviranno per il risparmio energetico.

Dal benchmark emergono altre due novità sullo smartphone di Samsung. Anzitutto, la CPU non utilizzerà l'architettura ARM v9, rivelata di recente, ma si limiterà all'ARM v8, come gli altri smartphone in commercio. In secondo luogo, la GPU sarà una basata sulla AMD Radeon mobile RDNA2, che dovrebbe assicurare ottime performance grafiche per i video e i giochi, garantendo le funzioni di ray-tracing e di gestione dinamica delle ombre. Infine, il telefono presenterà un modem 5G integrato.

Stando alle indiscrezioni, il Samsung Galaxy S22 sarà messo in commercio a dicembre, mentre un leak avrebbe fatto trapelare fotocamera e display del nuovo Samsung Galaxy S22.